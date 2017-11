Retrait Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans les quatorze jours / un mois sans donner de raison. La période de révocation est de quatorze jours / un mois à compter de la date à laquelle vous ou un tiers que vous avez désigné, qui n'est pas le transporteur, avez ou avez pris possession des marchandises. Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous contacter (à l'attention de Mail Returns c / o Trackbay (T21) Adresse: 500 Metroplex Business Center, Broadway, Salford, M50 2UE, Royaume-Uni, Tél.: 44 2071933959 @ t-dimension.com) au moyen d'une déclaration claire (par exemple une lettre, un fax ou un e-mail envoyé par la poste) concernant votre décision de révoquer ce contrat. Vous pouvez utiliser le formulaire de révocation d'échantillons ci-joint, mais ce n'est pas obligatoire. Afin de maintenir la période de révocation, il suffit que vous envoyiez l'avis d'exercice du droit de révocation avant la fin de la période de révocation. Conséquences de la révocation Si vous révoquez cet accord, nous vous verserons tous les paiements que nous avons reçus, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du fait que vous avez choisi un autre type de livraison que le meilleur service offert par nous ) et au plus tard quatorze jours à compter de la date à laquelle nous avons reçu l'avis de révocation du présent Contrat. Pour ce remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que vous avez utilisé dans la transaction d'origine, sauf accord contraire avec vous; En aucun cas, vous ne serez facturé pour ces frais de remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons renvoyé la marchandise ou jusqu'à ce que vous ayez prouvé que vous avez retourné la marchandise, selon la date la plus proche. Vous avez les marchandises sans délai et je dans tous les cas, au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous avez informés de la révocation du présent contrat, à nous ou à [ici, le cas échéant, le nom et l'adresse de la personne autorisée à accepter les marchandises] la date limite est respectée si vous envoyez les marchandises avant la fin de la période de 14 jours. Option A: Nous prendrons en charge les frais d'envoi des marchandises. Option B: Ils supportent les coûts directs du retour des marchandises. Ils ne doivent payer pour une perte de valeur des marchandises que si cette perte de valeur est imputable à un traitement qui n'est pas nécessaire à l'examen de la nature, des caractéristiques et du mode de fonctionnement des marchandises. Modèle de formulaire de retrait (Si vous souhaitez révoquer le contrat, veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer.) [Nom / Société] Attn: Mail Returns c / o Trackbay (T21) [Adresse ¡V aucune boîte aux lettres] 500 Centre d'affaires Metroplex, Broadway, Salford, M50 2UE, Royaume-Uni [Numéro de télécopie si disponible] 44 20719339