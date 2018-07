DÉVOLUTIONS Notre politique de dévolution est sujette aux conditions de la «Garantie du client» en eBay. En cas de dévolution pour avoir changé d'avis ou pour une autre raison pas imputable au vendeur, les frais retour seront chargés au client. Nous vous recommandons de vérifier les conditions du service de remboursement gratuit pour dévolutions de PAYPAL, par lequel vous pouvez obtenir un remboursement pour un maximum de 30 €, y compris envois internationaux: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/refunded-returns. La date limite pour demander un remboursement est trente(30) jours civils, à compter depuis la réception du produit ou de la dernière livraison si vous avez fait plusieurs envois dans différentes expéditions. Pour demander un remboursement, vous devez entrer dans votre compte d'accès eBay « Mon eBay » afin d'accéder à la commande de dévolution dans votre historique des achats et puis cliquez sur « renvoyer cet objet » et suivez les étapes dirigées. Le retour doit inclure tous les éléments envoyés: - Produit/s. - Accessoires, sacs, protections, etc. - Note de livraison du colis. Le produit doit être en parfait état, sans aucun signe d'utilisation et correctement emballé dans sa boîte d'origine et protection original. Aucun retour ou échange d'éléments qui ont été utilisés, manipulés, endommagés ou modifiés de quelque façon sera accepté. Nous nous réservons le droit de ne pas rembourser dans le cas où le produit acheté et retourné ne correspond ou ne respecte pas les conditions de vente. Nous ne pouvons pas gérer le processus de retour dans nos installations en personne. Les remboursements seront effectués par le même système de paiement utilisé pour l'achat. La durée de remboursement habituelle est 5 jours de la confirmation d'arrivée du produit retourné à notre entrepôt. En cas d'erreurs d'envoi ou de produits défectueux, veuillez nous contacter et nous trouverons la meilleure solution. LIVRAISON: Les produits sont livrés au niveau de la rue, les transporteurs ne sont pas tenus de monter à l'adresse. Le client doit vérifier l'état de la marchandise à l'arrivée et signaler sur le colis de livraison s'il y a des dommages visibles ou des paquets manquants, et si c’est le cas doit immédiatement nous envoyer un message à «Mon eBay» afin que nous puissions gérer la question. Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine 30 jours pour faciliter un retour hypothétique. Dans le cas où le client refuse la livraison, nous allons effectuer le paiement du montant total une fois le produit soit physiquement retourné à notre entrepôt. COLLECTION: Si nous devons procéder à une collection à la maison, il sera fait elle sera faite au niveau de la rue, d'égal façon que pour la livraison. Les transporteurs ne sont pas tenus de monter à l'adresse. CONDITIONS DE GARANTIE: La garantie est de deux (2) ans à compter de la date de livraison. La garantie ne couvre pas les défauts causés par négligence, coups, une mauvaise utilisation ou manipulation, ou pour une installation et/ou utilisation qui ne soit pas effectuée par un service agréé approprié, ou la détérioration des matériaux par suite d’usure normale tels que les perceuses, têtes, bobines de nylon, scie chaîne, lames, éléments interchangeables etc. Pour utiliser la garantie, le client doit contacter notre Service Clientèle via «Mon eBay» ou par téléphone.