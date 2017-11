Le délai de rétractation est une période de réflexion durant laquelle un contrat liant deux parties peut être annulé et est visé aux articles L 120-20 et suivants du Code de la consommation. Suivant le Code la consommation régissant les ventes à distance, vous avez légalement la possibilité de dénoncer le contrat dans les 7 jours suivant la réception de votre marchandise. Pour ceci, vous devez simplement nous informer par e-mail, fax ou lettre sans avoir besoin d´indiquer de raison particulière et de nous faire la demande d´un bon de retour. Ce formulaire peut également être téléchargé sur notre site. Veuillez noter que nous étendons gracieusement ce délai à 30 jours. Ce délai commence à dater de la livraison du colis. Nous vous demandons cependant de vous assurer que la marchandise est de retour chez nous dans les 4 semaines consécutives à l´exercice de votre droit de rétractation. La loi prévoit un remboursement du prix de la marchandise dans les 30 jours suivant le retour. Les frais d´envoi restent dans ce cas à la charge de l´acheteur. Veuillez noter que seuls les clients privés ont la possibilité d´exercer ce droit. Nous restons à votre disposition pour toute autre question concernant le droit de rétractation.